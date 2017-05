Fata ucisa in atacul din Times Square a publicat un clip cu numai o jumatate de ora inainte de tragedie

In clipul postat la ora locala 11.30 (18.30 ora Moldovei), Elsman filmeaza din in varful celebrei Scari Rosii din Times Square.

Iubitul ei, Trevor West, a povestit pentru New York Post ca a stiut ca „s-a intamplat ceva ingrozitor” atunci cand fata nu i-a raspuns la SMS, la scurt timp dupa atac.

“Intotdeauna imi raspundea cat de repede putea si cand nu am auzit nimic de ea sau de prietena ei am stiut ca s-a intamplat ceva ingrozitor”, a spus West.

„Ma motiva, ma iubea, imi oferea tot ce aveam nevoie si nu imi puteam oferi singur. Iar acum nu mai este, nu stiu cum voi umple acest gol”, a marturisit tanarul.

Alyssa Elsman posted an Instagram video of Times Square before today's crash. The 18-year old is from Portage, MI. pic.twitter.com/DI4WmhFD4Q