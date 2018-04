FBI ofera recompensa 10.000 de dolari pentru prinderea unui roman

Ştefan Alexandru Barabaş este unul dintre cei trei români care au atcat, în 2007, a fost o femeie de 65 de ani, cu o avere de 200 de milioane de dolari, din Connecticut. Deşi cazul s-a petrecut acum 5 ani, poliţiştii americani au anunţat acum recompensa pentru românul din Iaşi.

Acesta, împreună cu un alt român, au sechestrat-o pe milionara Anne Bass, cu ajutorul majordomului ei, Emanuel Nicolescu. Împreună cu prietenii săi, acesta a legat-o pe femeie si pe partenerul ei, apoi le-au injectat o substanţă aşa-zis letală şi i-au ameninţat că vor muri în 24 de ore, dacă nu plătesc 8,5 milioane de dolari pentru un presupus antidot.

Până la urma, românii şi-au abandonat planul, dar cazul lor a ajuns în justiţie. Nicolescu a primit 50 de ani de închisoare.

#FBI is offering a reward of up to $10,000 for info leading to the arrest of Stefan Alexandru Barabas, #wanted for his alleged involvement in the home invasion & attempted extortion of a female victim out of $8.5 million in South Kent, Connecticut. https://t.co/xT1NctIvDN pic.twitter.com/yKNs3DDS9u