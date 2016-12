Feeria sarbatorilor de iarna a ajuns si la Kiev. Un pom imens de Craciun a fost inaugurat in capitala ucraineana - VIDEO

"Doi, unu, start."

Kievul si-a pus aseara hainele de sarbatoare. Mii de luminite si ghirlande au luminat strazile capitalei, care au devenit aproape neincapatoare. Sute de oameni au venit ca sa vada inaugurarea pomului de Craciun. Pe scena imensa, au urcat artisti autohtoni, asa ca cei veniti au inceput sa danseze.

Unii au venit impreuna cu patrupezii lor, pe care i-au imbracat in vestimentatii neobisnuite. La fel ca si in capitala noastra, in piata de la Kiev a fost amenajat carusel, spre bucuria copiilor. Si in orasul Alep, aseara a fost sarbatoare. In pofida luptelor din Siria, acolo a fost instalat un brad, iar oamenii s-au adunat ca sa-l vada.



Odata ce luminitele au fost aprinse, s-a auzit un val de aplauze si scandari. Cu lacrimi in ochi, localnicii au spus ca se bucura de cele cateva clipe de atmosfera frumoasa. Totusi, distractia a fost intrerupta de mai multe bubuituri care s-au auzit la un moment dat, iar oamenii au inceput sa fuga panicati.

Se intampla in timp ce autoritatile ruse au anuntat ca toti civilii au fost evacuati din sectorul controlat de rebeli in Alep. Doar in ultimele zile, mii de localnici au fost scosi din regiunile periculoase.