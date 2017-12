Femeia care a impins-o pe tanara de 25 de ani in fata trenului, intr-o statie de metrou din Bucresti, arestata. Intre timp au aparut imagini cu momentul in care suspecta impinge o alta fata, care insa a reusit sa fuga - VIDEO

Primul incident a avut loc in statia de metrou Constantin Georgian. Din imaginile susprinse de camerele de supraveghere se vede cum femeia o impinge pe o tanara, aceasta insa a reusit sa fuga. Cateva minute mai tarziu, metroul a ajuns in statie. Imediat dupa asta, fata a fugit la politie si a povestit despre caz.

Intre timp, suspecta a ajuns la statia de metrou Dristor 1 din Bucuresti. Acolo scena s-a repetat. Femeia a impins-o cu brutalitate pe tanara de 25 de ani. Luata prin surprindere, victima a cazut pe sine. A incercat sa se ridice, dar agresoarea a lovit-o cu piciorul in zona capului. In cateva momente, fata a fost lovita de metroul ajuns in statie. Tanara avea 25 de ani, iar rudele spun ca urma sa se casatoreasca in curand.

“Nu cred ca exista pe globul asta romanesc o fata mai exceptionala decat ea. Prea crud, pentru ca avea viata inainte, avea realizari.”

Dupa ce a impins-o pe Alina, suspecta a plecat de la metrou, dar a fost retinuta la cateva ore de politisti. Procurorii au dispus o expertiza psihiatrica si au inceput o ancheta pentru a afla ce a facut-o pe femeie sa recurga la acest gest. Suspecta a fost arestata pentru 30 de zile si este cercetata pentru omor si tentativa de omor.