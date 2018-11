Femeia care a luptat in primul front in Primul Razboi Mondial. ”E nevoie de mai mult pentru a ma omori”

”Nu vedeam nimic”, a povestit ea. ”A fost exact ca şi cum aş fi rămas brusc oarbă, dar am simţit ceva pe faţa mea. În mod instinctiv, am strâns-o cu mâna stângă şi cred că am ţinut-o vreo doi-trei metri înainte de a leşina”.

”Sârbii au o teorie potrivit căreia nu trebuie să dai cu apă pe un soldat rănit, pentru că, spune ei, îl agită, aşa că mi-au turnat o jumătate de sticlă de brandy pe gât şi mi-au pus o ţigară în gură. L-am văzut pe sergentul care m-a salvat cu ochii plini de lacrimi. L-am asigurat că e nevoie de mai mult pentru a mă omorî şi că mă voi întoarce în aproximativ 10 zile”.

Era noiembrie 1916. Sandes a fost printre zecile de soldaţi sârbi care au luptat la baza lor din nordul Greciei, încercând să intre în propria ţară, ocupată de forţele bulgare cu un an mai devreme.

Sandes nu a avut nevoie de 10 zile, ci de 6 luni pentru a se recupera suficient ca să se întoarcă pe front şi a reveni în prima linie. Până la sfârşitul războiului, Sandes avea să primească cea mai înaltă onoare militară a Serbiei, Ordinul Starului Karadjordje.

Sandes este un erou naţional celebru în Serbia şi în prezent. Acest lucru este cu atât mai remarcabil cu cât femeia nu era de origine sârbă, ci britanică, născută şi crescută în Yorkshire, scrie BBC.

Numele real al ei era Flora şi este singura femeie britanică care a luptat în uniformă şi s-a înscris ca soldat în Primul Război Mondial.