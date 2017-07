Femeia din Bacau, Romania, care si-ar fi folosit bebelusul de 9 luni in show-uri erotice si-ar putea pierde copiii. "Pot face oricand altii"

"Pot face oricand altii", le-ar fi spus ea, nepasatoare, politistilor la audieri.

La audieri, femeia de 24 de ani n-ar fi aratat nicio remuscare in fata anchetatorilor. Pe punctul de a-si pierde atat sotul cat si copiii, ea le-ar fi spus, senina, procurorilor DIICOT ca poate sa intalneasca oricand alt barbat si sa faca alti copii.

Acasa la ea, investigatorii au descoperit ca isi amenajase special o camera pentru videochat, ocupatie cu care s-ar fi indeletnicit de la 18 ani. Acolo l-a intalnit pe individul cu porniri oribile care i-a propus sa isi foloseasca si fetita de 9 luni in filmari ingrozitoare.

Horodniceanu, Procuror Sef DIICOT: "In general clientii sunt straini. Acestia acceseaza femeile si cuplurile, urmarind femeile care sunt insarcinate si propunandu-le sume mai mari de bani daca folosesc in show-uri, asa cum le numesc ei, minori si copii."Reporter: "Cat de micia" Horodniceanu, Procuror Sef DIICOT: "De la cateva luni, la cativa ani."

In acest caz, femeia a primit 50 de dolari de la individ. Singurul argument pe care l-ar fi invocat in apararea ei, in fata anchetatorilor, a fost ca s-ar fi prefacut ca intra in jocul barbatului. In final, magistratii au arestat-o preventiv pentru 30 de zile.

Sotul femeii si-ar fi dat seama la un moment dat ca femeia este capabila sa-si bata joc de copila si i-a interzis sa mai stea cu ea in momentul in care facea show-uri erotice. Deznodamantul nu l-a mai aflat pentru ca au intrat pe fir procurorii DIICOT, anuntati de EUROPOL. Daca va fi gasita vinovata femeia isi poate pierde 7 ani de libertate.