Femeia otravita cu neurotoxina acum 10 zile in Marea Britanie a murit la spital. Starea barbatului care s-a intoxicat cu aceeasi substanta ramane critica - VIDEO

Femeia in varsta de 44 de ani s-a stins din viata aseara. Ea a lasat in urma trei copii – doi baieti in varsta de 19 si 23 de ani si o fata de 10 ani. Medicii spun ca ea consuma des alcool si droguri si de aceea nu a fost suficient de puternica incat sa faca fata intoxicatiei.

Barbatul in varsta de 45 de ani care se afla impreuna cu ea si la fel a fost otravit cu neurotoxina ramane internat in stare grava. Anchetatorii spun ca cele mai mari cantitati de substanta au fost gasite pe mainile victimelor.

Intrucat acestia erau consumatori de droguri, politia banuieste ca ei ar fi intrat in contact cu un recipient ce ar contine substanta. Oficialii presupun ca acest incident nu are vreo legatura cu cel al fostului spion rus Serghei Skripali.

Ultimele doua victime au fost gasite fara cunostinta la o distanta de 12 kilometri de locul unde in martie Skripali si fiica sa au fost otraviti. In urma investigatiilor, s-a dovedit ca in ambele cazuri a fost folosita aceeasi neurotoxina.