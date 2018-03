Femeie din Iran condamnata la inchisoare, dupa ce a renuntat la hijab in public - FOTO

Activista, al cărei nume nu a fost dezvăluit, şi-a dat jos voalul în public, în decembrie anul trecut. Ea a fost condamnată la doi ani de închisoare, relatează Metro

Potrivit agenţiei Tasnim, procurorul Abbas Jafari Dolatabadi a precizat că femeia şi-a dat jos hijabul în capitala Iranului, Teheran.

În februarie, autorităţile locale au reţinut cel puţin 29 de femei care au renunţat la acest obiect vestimentar, ca urmare a unei campanii anti-hijab, supranumită “Miercurea Albă”. Conform poliţiştilor, campania are ca scop încurajarea femeilor participante să îşi dea jos voalul alb în cadrul zielelor de miercuri.

În mod obişnuit, femeile care renunţă să mai poarte hijabul în public, în Iran, primesc o pedeapsă mai blândă, de până la două luni de închisoare şi sunt amendate cu suma de 25 de dolari.

