Femeie din SUA salvata din masina cu cateva secunde inainte sa se inece: “Mi-a ajuns apa la gat” - FOTO

Întreaga operatiune a fost filmată de martori.

“Rezistaţi, venim! Am trimis pe toată lumea să vă ajute, dar trebuie să fiţi puternică.” Apelul la numărul de urgenţă venea din această maşină. Dispecerul care l-a preluat mai mult a dedus despre ce e vorba, din cauza zgomotului făcut de apă.

“Spunea că apa i-a ajuns până la gât. Ne-am zis că nu are cum să fie pe şosea.”

Pompierii au găsit maşina cu ajutorul indicaţiilor date de cativa martori care au sunat şi ei după ajutor. Autoturismul era scufundat într-un canal de pe marginea drumului, unde se pare că a stat 25 de minute. Unul dintre pompieri a intrat imediat in apa să o caute pe şoferiţa şi în scurt timp a ieşit la suprafaţă, ţinând-o în braţe.

“Cu siguranţă mi s-a părut că am stat mult în maşină, înainte să o găsesc. Sunt sigur că ei i s-a părut şi mai mult. Odată ce am urcat-o pe scara mobilă s-o întorc, nu voiam decât să-i spun că e în siguranţă”, spune salvatorul.

Femeia are 71 de ani şi nu ştie să înoate, ceea ce înseamnă că, fără intervenţia pompierilor, probabil nu ar fi supravieţuit. Ea a fost spitalizată, dar e în stare stabilă şi îşi va reveni complet.