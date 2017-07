Femeie kamikaze fotografiata cu bebelusul in brate chiar inainte de a detona bomba care i-a ucis pe amandoi, la Mosul - FOTO

Femeia cu copilul in brate a fost pozata in timp ce trecea pe langa trupele irakiene care aveau sa elibereze orasul de sub ocupatia ISIS, relateaza metro.co.uk.

Martorii povestesc ca femeia a incercat sa detoneze bomba in momentul in care a trecut intr-o zona aglomerata, cu multi militari si civili, insa nu a reusit. E explodat insa cand trecuse deja de zona aglomerata.

In urma deflagratiei, ea si copilul au murit, iar mai multe persoane din apropiere au fost ranite.

Potrivit administratiei irakiene, in ultimele doua saptamani, peste 20 de femei sinucigase au detonat centuri cu explozibili la Mosul. "Femeile acestea lupta cu copii in brate", a declarat generalul locotenent Sami al-Aridi.

