Femeie trasa sub metrou, dupa ce i-au fost prinse geanta si haina in usa

Pasagerii au povestit îngroziţi că au auzit ţipetele femeii care striga după ajutor, după ce a fost trasă sub tren.

Staţia a fost închisă zeci de minute, iar toţi pasagerii au fost evacuaţi, scrie metro.co.uk.

”O femeie a căzut sub trenul nostru din staţia Notting Hill Gate. Eram cu toţii în lacrimi pentru că am crezut că a murit sub picioarele noastre. Dar ea trăieşte, este blocată sub tren şi ţipă după ajutor. Am fost evacuaţi din tren”, a povestit un martor pe Twitter.

Sursa: metro.co.uk