Femeile au primit felicitari si din Cosmos. Doi astronauti rusi au avut un mesaj pentru sexul frumos - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”În femeie cautăm şi mereu găsim totul. Dar şi femeia are nevoie de susţinerea noastră. Vom ţine cont de asta, şi nu doar în această zi.”

Vladimir Putin a schitat un zambet cand a venit cu felicitari la adresa femeilor. Liderul rus a recitat si o poezie in mesajul sau. Si-au arata admiratia pentru femei si alti lideri straini.

Donald Trump, de exemplu, cunoscut pentru declaratiile controversate la adresa femeilor, a scris astazi un mesaj pe Twitter in care spune ca femeia joaca un rol foarte important in societate si economie. Toate doamnele si domnisoarele au putut auzi astazi cuvinte de lauda tocmai din cosmos, rostite de doi astronauti rusi de pe Statia Spatiala Internationala.

”Astăzi, privind de pe staţia noastră spre globul pământesc vedem că planeta noastră este uimitoare şi totul datorită vouă. Vă spunem mulţumim pentru dragostea voastră şi fericirea din familii.”

Barbatii din intreaga lume s-au intrecut in originalitate. In timp ce unii au format cifra opt din masini, altii au desenat-o pe cer. De ziua lor, in schimb, unele femei au iesit la protest. La Kiev a avut loc un mars al feministelor, care nu a trecut fara incidente.

Unii participanti au fost stropiti cu verde de briliant de catre cativa necunoscuti. Iar la Moscova, cinci femei au fost retinute, dupa ce au intins un banner pe zidul Kremlinului. Pe acesta scria “ De 200 de ani barbatii sunt la putere. Jos!”. Ulterior, activistele au fost eliberate. Si in alte mari orase ale lumii femeile au organizat proteste, in care au cerut egalitate cu barbatii.