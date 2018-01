Femeile din Arabia Saudita, care din iunie vor avea voie sa conduca masini, au mers la primul salon auto, deschis intr-un mall din orasul Jeddah, pentru ele: au urcat in masini si si-au facut poze - VIDEO

In Arabia Saudita, tara unde femeile vor avea voie sa conduca masini abia din iunie anul acesta, s-a organizat in premiera un salon auto dedicat femeilor. Evenimentul, care are loc intr-un mall din orasul Jeddah, era de neimaginat acum cativa ani in tara ultra-conservatoare unde femeilor li se impun restrictii severe.