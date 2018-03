Femeile din viata lui Vladimir Putin: de la sotie, la presupuse amante - GALERIE FOTO

Se cunosc putine lucruri despre viata privata a presedintelui rus. El s-a casatorit in anul 1983, pe cand avea 30 de ani, cu Liudmila Shkrebneva, atunci de 25 de ani, iar impreuna au doua fete: Maria si Ecaterina. Maria Putin s-a nascut pe 28 aprilie, 1985, in Leningrad, iar Ecaterina Tikhonova un an mai tarziu, pe 31 august, in Dresda, Germania, scrie Libertatea.ro.

Vladimir şi Liudmila, 31 de ani de căsnicie

Cei doi s-au căsătorit pe 28 iulie 1983. Imaginile de la nuntă făcute publice arată un Vladimir Putin tânăr şi o Liudmila fericită, îmbrăcată într-o rochie albă, modestă, ţinându-se de mână în faţa unei maşini negre. Liudmila Putina a lucrat ca stewardeză pentru PJSC Aeroflot, cunoscută şi sub denumirea de Rus Airlines.

După 31 de ani de căsnicie, în 2014, Vladimir Putin şi soţia sa au divorţat. Liudmila i-a fost alături atât în ultima parte a perioadei în care a lucrat pentru KGB, locuind o perioadă în Germania, acolo unde s-a născut a doua lor fiică, şi apoi după ce s-a întors în Rusia. Ea l-a susţinut în perioada de ascensiune, de la consilier al primarului din Sankt Petersburg, apoi şef al FSB, premier şi pe parcursul mandatelor de preşedinte.

Cele două fiice ale preşedintelui rus, Ecaterina şi Maria au studiat amândouă la Universitatea din Sankt Petersburg. Maria a teminat Medicina, în timp ce Ecaterina s-a înscris la Studii Orientale, niciuna dintre ele nu a fost văzută vreodată în campusul studenţesc. Cele două tinere au fost înscrise la Universitate cu nume false, din motive de securitate.

Fiica cea mică a lui Putin este căsătorită cu Kirill Shamalov, om de afaceri rus. Ea este dansatoare şi director al Fundaţieia Naţionale pentru Dezvoltare Intelectuală şi Centrul Naţional pentru Resurse Intelectuale. Cuplul este extrem de bogat potrivit presei ruse. Averea lor se ridică la peste 2 miliarde de dolari. Ea şi soţul ei deţin, printre altele, şi unul dintre cele mai importante combinate petrochimice din Rusia, Sibur, dar şi o vilă de lux în oraşul Biarritz, din sud-vestul Franţei, a cărei valoare imobiliară se ridică la 3,7 milioane de dolari.

Interesant este faptul că Ecaterina a renunţat la numele tatălui său şi a ales să ia numele de fată al bunicii ei, fiind cunoscută drept Katerina Vladimirovna Tikhonova.

Maria este cea mai misterioasă dintre cele două surori. Potrivit presei ruse, ea se află într-o relaţie cu omul de afaceri olandez Jorrit Faassen şi lucrează ca cercetător medical în Haga, acolo unde cei doi au locuit. Cunoscută în familie drept Masha, aceasta a fost numită după mama preşedintelui.

În 2013 presa a scris că Maria şi iubitul ei ar fi părăsit Olanda şi şi-ar fi vândut apartamentul de lux pe care îl deţineau, după ce primarul localităţii olandeze a cerut deportarea acesteia ca urmare a accidentului aviatic din Ucraina în urma căruia 193 erau olandezi şi-au pierdut viaţa. de atunci nu se mai ştie nimic referitor la Masha Putina.



Alte femei din viaţa lui Vladimir Putin după divorţul de Liudmila

Alina Kabaeva

Superba gimnastă medaliată cu aur a fost legată de numele lui Vladimir Putin încă din 2008, dar ea a negat întotdeauna o relaţie cu liderul de la Kremlin. Totuşi există zvonuri că cei doi au chiar o familie secretă împreună, Kabaeva, în vârstă de 34 de ani, ar fi dat naştere unui copil al preşedintelui rus în 2015.

Nimeni nu a confirmat ştirea, iar un purtător de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat: “Informaţiile despre un copil nou-născut al lui Vladimir Putin sunt false”.

De la vârsta de trei ani, bruneta practică gimnastica, iar în 2004, la Jocurile Olimpice de la Atena, a fost medaliată cu aur. De asemenea, ea are în palmares opt medalii de aur la două campionate mondiale, în 1999 în Osaka şi în 2003 la Budapesta.

În februarie 2017, Alina a fost văzută purtând un inel de argint pe degetul de logodnă.



Wendi Deng

Presa a scris că Putin a avut o relaţie cu Wendi Deng, fosta soţie a mogulului media Rupert Murdoch. O sursă de la Kremlin a declarat că lucrurile sunt ”foarte serioase” între cei doi.

Perechea s-ar fi întâlnit prin intermediul unui miliardar rus. Acesta ar putea fi chiar Roman Abramovici, mai ales că atât Wendi Deng, cât şi Putin sunt cunoscuţi ca fiind apropiaţi ai proprietarului clubului de fotbal din Chelsea.

Deng a negat întotdeauna relaţia.

