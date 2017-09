Festival fierbinte in El Salvador. Zeci de curajosi s-au improscat cu bulgari de foc - VIDEO

S-au jucat cu focul, la propriu, localnicii din El Salvador. Intr-o localitate situata la 30 de km de capitala, a fost organizat festivalul focului. Pe cat de frumos, pe atat de periculos este evenimentul. Asa ca, participantii isi pun haine speciale pentru a se proteja, dar si masti pe fata. Este o traditie respectata cu sfintenie in aceasta regiune.

"Ceea ce motivează este faptul că a devenit un obicei a întregului oraş, care a pornit de erupţia unui vulcan."

Traditia spune ca vulcanul a erupt pentru ca Sfantul Jermino lupta cu fortele rele si improsca in dusmani cu lava si mingi de foc. Asa ca, an de an, localnicii il comemoreaza in asa fel. Si turisti vin sa urmareasca show-ul.

"Puteţi vedea aici mulţi oameni nu doar din El Salvador, dar şi străini care ne vizitează oraşul."

Spectatorii stau departe de campul de lupta, iar pe parcursul serii in apropiere sunt mobilizati medici si pompieri.