Festival neobisnuit in SUA. Dovleci gigantici au fost ridicati la o altitudine de zeci de metri cu o macara si aruncati peste automobile, facandu-le zob - VIDEO

“Trei, doi, unu.“

Dovlecii gigantici sunt ridicati la 55 de metri inaltime cu o macara si sub privirile spectatorilor, sunt aruncati peste automobile. Este un show care atrage annual sute sau chiar mii de americani. Bostanii cantaresc aproape 200 de kilograme, asa ca, intr-un final, masinile sunt, putin spus, avariate.

Automobilele sunt vechi si sunt aduse acolo special pentru spectacol. In acest an, cei veniti au avut parte de mult spectacol, intrucat dovlecii au fost aruncati si intr-un bazin plin cu apa. Traditia de a arunca dovleci uriasi de la inaltime are loc an de an la o ferma renumita din SUA. Oaspetii sunt asteptati cu tot felul de bunataturi pregatite din fructe si legume.