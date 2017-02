Festivalul de film de la Berlin si-a anuntat castigatorii. Ursul de aur a ajuns in mana unei regizoare din Ungaria - VIDEO

“Ursul de argint, pentru o contribuţie artistică deosebită îi revine Danei Bunescu, pentru montajul filmului “Ana, mon amour”.”

Filmul “Ana, mon amour”, care este o analiza a unei povesti de dragoste a avut premiera vineri seara, la Berlin. Ieri pelicula s-a ales cu un prim trofeu.

Tot o istorie de dragoste a devenit castigatoare la categoria cel mai bun film. Ursul de aur merge in acest an la un regizor din Ungaria.

“Ursul de aur pentru cel mai bun film merge la “On Body and soul”, de Ildiko Enyedi.”

Ursul de argint pentru cea mai buna regie i-a revenit finlandezului Aki Kaurismaki, pentru “Other side of hope”, un film care povesteste viata unui imigrant.

In acest an, 24 de filme au concurat pentru Ursul de aur si Ursul de Argint. Festivalul International de Film de la Berlin are loc anul, din anul 1951.