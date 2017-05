Festivalul de film de la Cannes si-a desemnat castigatorii. Lungmetrajul The square i-a adus regizorului suedez marele trofeu - VIDEO

Lungmetrajul The square i-a adus regizorului suedez marele trofeu, Palmierul de aur. Pelicula este o satira despre lumea artei, care amuza si sperie publicul, in aceeasi masura.

Cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes a devenit Joaquin Pheonix, pentru rolul din pelicula You were never really here.

Iar Diane Kruger a fost desemnata cea mai buna actrita, de la Cannes. AMBIANTA tr pentru tr Sunt copleşită de emoţii acum.

A fost premiata pentru interpretarea din pelicula In the Fade. Diane joaca rolul unei femei care se razbuna pentru moartea sotului sau de origine turca si a fiului ucis intr-un atentat.

Premiul special al editiei din 2017 a plecat la actrita Nicole Kidman, pentru 4 roluri impresionante, proiectate la Cannes. Ea nu a fost prezenta la ceremonie, insa a transmis un mesaj printr-o inregistrare video. Trofeul Grand Prix a fost luat de regizorul Robin Campillo, pentru o pelicula cu un sens profund despre lupta cu SIDA, din anii 90. Iar cel mai bun regizor a fost desemnata Sofia Copolla, pentru filmul The Beguiled, despre un soldat ranit unionist care se refugiaza intr-o scoala de fete din Virginia.

Inainte de inmanarea premiilor, vedetele au defilat pe covorul rosu. Femeile au stralucit la propriu, iar fotografii si jurnalistii au fost atenti la fiecare detaliu.