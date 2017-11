Festvalul Luminii a inceput la Sankt Petersburg. Spectacolul feeric pregatit de artisti din cinci tari, a adunat mii de oameni, care au ramas impresionati de jocul luminilor - VIDEO

Cine se afla in aceste zile in Sankt Petersburg poate afla mai multe despre istoria orasului cu ajutorul unor proiectii luminoase. Aseara, vizitatorii au facut o calatorie in trecut. Au vazut, de exemplu, cum a inceput revolutia din 1917.

Ori au ascultat un mesaj de la Nicolae al II-lea, ultimul Imparat al Rusiei.

Show-urile spectaculoase au fost pregatite de artisti din Rusia, Spania, Italia, Franta si Polonia. Evenimentul a adunat o multime de spectatori, care au ramas impresionati de jocul luminilor.

Cine nu a reusit ieri sa le vada, o pot face in aceasta seara. La final, juriul va alege echipa castigatoare, care va merge acasa cu un premiu.