Fetita devenita simbol pentru razboiul din Yemen a murit. “Inima mi-e franta”

Amal Hussain, care a devenit un simbol al crizei umanitare din ţara sa după ce a fost fotografiată de Tyler Hicks, a murit joi în tabăra de refugiaţi yemeniţi, a anunţat familia ei pentru Times. “Inima mi-e frântă”, a declarat mama fetiţei, Mariam Ali. “Amal era mereu zâmbitoare. Acum, sunt îngrijorată pentru ceilalţi copii ai mei”, a spus ea, citată de publicaţie.

Într-un interviu acordat mai devreme săptămâna aceasta în cadrul programului radio The Takeaway, Tyler Hicks, câştigător al premiului Pulitzer, a descris cât de “dificil”, de “sfâşietor”, dar şi de “important” a fost să o fotografieze pe Amal. “Ea sintetizează cu adevărat cât de tragică şi cât de gravă a devenit situaţia cu malnutriţia şi foametea în Yemen”, a spus fotograful.

