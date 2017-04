Fetita siriana care publica mesaje pe Twitter din mijlocul bombardamentelor din Alep va scrie o carte. Cand va aparea

Acum, i s-a oferit sansa de a publica o carte despre ororile din tara sa, potrivit The New York Times, scrie news.ro.

"Sunt fericita sa anunt ca editura Simon & Schuster va publica cartea mea”, a scris Bana al-Abed pe Twitter. “Trebuie sa inceteze toate razboaiele din fiecare parte a lumii", a mai spus ea.

Cartea "Draga Lume/ Dear World" va fi publicata in toamna. Un purtator de cuvant al editurii nu a dezvaluit detaliile intelegerii sau daca mica scriitoare a primit un avans.

I am happy to announce my book will be published by Simon & schuster. The world must end all the wars now in every part of the world. pic.twitter.com/OPJ1tpl5MI

— Bana Alabed (@AlabedBana) April 12, 2017

"Sunt fericita ca am aceasta oportunitate de a-mi spune povestea si povestea a ceea ce s-a intamplat in Alep lumii. Sper ca lucrarea mea sa schimbe ceva in lume pentru copiii si poporul sirian si sa aduca pare copiilor din toata lumea care traiesc in razboi", a adaugat Bana intr-un comunicat de presa transmis de editura si preluat de The New York Times.

Poor people.. They were killed just yesterday in Syria..they were running away from the war. I am crying.. Why the world doesn't helpa pic.twitter.com/X2iFxJ8uQv

— Bana Alabed (@AlabedBana) April 16, 2017

Contul ei de Twitter - creat si administrat de mama ei, Fatemah - are mai mult de 370.000 de urmaritori. Contul, creat in septembrie 2016, a scos in evidenta conditiile din partea orasului Alep, controlata de rebeli. "Urasc razboiul. Si lumea ne-a uitat. Alep", este una dintre postarile Banei.

Multe dintre mesajele ei includ filme video cu Bana vorbind in engleza, in unele recita versuri.

Dear world, this very beautiful babies died in the chemical attack.Dear @turkishairlines please give me your planes to evacuate the kids. pic.twitter.com/HEg95XMWKK

— Bana Alabed (@AlabedBana) April 6, 2017

Cu toate acestea, postarile, publicate in Alep au devenit virale, confirma The New York Times. Fetita zambitoare cu un dinte lipsa si cu clame in par a devenit o senzatie, primind like-uri de la J.K. Rowling, autoarea celebrei serii "Harry Potter".

In noiembrie, Fatemah, mama Banei, a publicat casa distrusa de un bombardament aerian. In decembrie, familia a anuntat pe contul de Twitter ca au fost evacuati in Turcia, parte dintr-un val de refugiati care au putut sa fuga din oras in perioada in care a functionat un acord international de incetare a focului.

This is my message to the leaders of the world: it's never too late, save the people of Syria now. #Idlib pic.twitter.com/3ueqy7bm1V

— Bana Alabed (@AlabedBana) April 4, 2017

De atunci, Bana a aparut in fotografii alaturi de presedintele Recep Tayyip Erdogan al Turciei.

Fata a folosit contul de Twitter pentru a face apel la presedintele Vladimir Putin al Rusiei si la prim-ministrul britanic, Theresa May pentru a aduce pacea in Siria.

Saptamana trecuta, dupa ce presedintele Sua, Donald Trump, a ordonat un atac in Siria, mesajul Banei a fost: "Sunt un copil sirian care a suferit sub regimul lui Bashar al Asad si Putin. Salut actiunea lui Donald Trump impotriva criminalilor poporului meu".