Fiica lui Escobar e o adevarata bomba sexy. Cum arata dupa ce a stat 20 de ani ascunsa - FOTO

Pablo Escobar este cel mai cunoscut traficant de droguri din istorie. Acesta a fost ucis la inceputul anilo 90, dupa ce a semanat teroara in toata Columbia, fiind in razboi inclusiv cu politicienii si cu politia.

Imediat dupa moartea lui Pablo, familia sa a plecat in Argentina, pentru a scapa de furia oamenilor dar si de gruparile rivale de traficanti. Daca sotia lui Escobar si cu fiul sau au tot aparut in presa si in documentare, timp de 20 de ani nu s-a stiut nimic despre Manuela Escobar.

Fiica lui Pablo a fost surprinsa insa recent de o publicatie din Miami. Aceasta are 34 de ani si s-a refugiat de-a lungul timpului in mai multe tari, ajungand pana si pe continentul african, acolo unde si-a schimbat numele.

Imaginile cu Manuela au facut insa senzatie, fanii lui Pablo Escobar fiind cuceriti de aparitia acestiea.