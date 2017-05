Fiind in culmea disperarii, oamenii din Venezuela au recurs la un gest radical. Localnicii au iesit la proteste, aruncand in politisti cu...excremente - VIDEO

Voi aveti gaze lacrimogene, noi avem fecale, au strigat venezuelenii pe strazi. In aceasta tara, protestele au loc in fiecare zi, in ultima perioada. Totul pentru ca Venezuela se afla intr-o crija majora. Localnicii duc lipsa de produse alimentare, dar si de o lista mare de medicamente. Totodata, doctorii emigreaza in masa, dar si alti specialisti din diverse domenii.