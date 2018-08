Fiind sub influenta drogurilor un barbat din Manchester si-a ucis iubita apoi s-a aruncat de la balcon. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Din imagini se vede cum barbatul cade peste o masina parcata langa cladire. Britanicul, in varsta de 37 de ani consumase cocaina si si-a ucis iubita lovind-o cu un cutit in zona fetei si in spate.

Dupa ce a ucis tanara de 24 de ani a sarit de la balcon. Camerele de supraveghere au surprins momentul prabusirii dar si ceea ce s-a intamplat dupa. Individul a inceput sa ameninte trecatorii cu acelasi cutit cu care a savarsit crima.

Ulterior, a fost insa retinut de politie.