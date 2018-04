Filmare de la scena mortii lui Prince, facuta publica de politie. Trupul sau, pe podea - VIDEO

Legendarul cântăreţ a murit pe 21 aprilie 2016 în locuinţa sa din Minneapolis.

După ce poliţiştii au anunţat zilele trecute că nu vor declanşa urmărirea penală în legătură cu decesul lui Prince, acum au făcut publice noi informaţii şi imagini din casa acestuia. În imagini se observă numeroase discuri expuse pe pereţi, precum şi postere cu el.

De asemenea, trupul neînsufleţit al artistului a fost filmat pe podea, scrie tmz.com.

Justiţia americană a anunţat în urmă cu câteva zile că nu va declanşa urmărirea penală la finalul anchetei privind circumstanţele morţii lui Prince, în contextul în care nu a reuşit să stabilească cum şi-a procurat acesta analgezicul care i-a provocat decesul, relatează AFP şi Reuters.

Cântăreţul a murit la 57 de ani pe 21 aprilie 2016, fiind victima unei supradoze de Fentanyl, un analgezic foarte puternic, pe care l-a luat din greşeală, crezând că este vorba despre un medicament împotriva durerii mult mai slab.

