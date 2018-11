Filmul accidentului din Romania, in urma caruia o moldoveanca si-a pierdut viata, sase persoane au fost ranite, iar alte sase au fost internate intr-un centru de permanenta din Romania - VIDEO

Accidentul s-a produs in judetul Vrancea. Potrivit politistilor, soferul a deviat de pe soseaua principala catre un drum secundar, care duce spre o alta localitate. Intr-o curba periculoasa, conducatorul auto a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat intr-un sant. In urma accidentului, o moldoveanca a murit pe loc. Alte sase persoane au fost ranite si transportate la spitalul din Focsani.

Autoritatile au declarat ca autocarul, inmatriculat in Republica Moldova, avea la bord 11 pasageri si trei soferi. Vehiculul venea din Italia si se indrepta spre Chisinau. Potrivit Ministerului de Externe de la noi, cinci persoane au primit ingrijirile medicale si au fost deja externate.

O femeie in varsta de 58 de ani ramane in continuare internata, starea acesteia fiind extrem de grava, potrivit responsabililor de la spitalul din Focsani. Corpul femeii care si-a pierdut viata in accident va fi repatriat in curand, iar cheltuielile vor fi suportate de Guvern.

Alexandru ROITMAN, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL MINISTERULUI DE EXTERNE: “Consulatul de la Iasi este in contact cu autoritatile si cu rudele persoanei respective, pentru a face procedura de repatriere a corpului.”

Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.