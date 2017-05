Filmul atacului sinucigas din Manchester, prezentat pas cu pas. De ce a ales teroristul una dintre iesirile Arenei

Catalin Radu Tanase, corespondentul Stirilor ProTV Bucuresti prezinta filmul atacului sinucigas, in urma caruia 22 de persoane si-au pierdut viata.

La 20 de minute dupa miezul noptii, concertul Arianei Grande se incheie si tinerii pleaca spre zonele de iesire ale Arenei din Manchester, o sala de spectacole cu 21.000 de locuri.

O sala polivalenta de patru ori mai mare decat cea din Bucuresti. Atacatorul a asteptat in foaier, exact in partea opusa scenei, pe care cantase starul american de muzica pop.

A ales, poatre nu intamplator, iesirea din stadion care da catre statia de tren Victoria si a decis sa astepte, cu rucsacul cu explozibil in brate, in capul scarilor in zona in care, in mod natural, oamenii se strang unii in altii, intr-un mic ambuteiaj, inainte sa coboare treptele.

Martorii oculari povestesc ca dupa explozia produsa de cel care s-a aruncat in aer au vazut zburand in toate directiile bolturi si piulite metalice, semn ca pe langa explozibil, teroristul a adaugat piese de metal, sa provoace cat mai multa suferinta.

Paramedicii sositi la stadionul din Manchester confirma ca au tratat leziuni ca cele produse de schije, imagine care se suprapune perfect ipotezei de bomba cu cuie.

Este de presupus ca teroristul a asteptat sa atace la finalul concertului din doua motive: pe de o parte aglomeratia, iar pe de alta parte din cauza faptului ca, in cazul concertelor sau al altor adunari publice, controalele de securitate sunt extrem de stricte, iar individul nu ar fi reusit sa patrunda prea departe.