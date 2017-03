Potrivit BBC News, masina folosita in atacul de la Londra ar fi fost inchiriata din zona. Zeci de ofiteri, o parte inarmati, au descins la adresa de pe soseaua Hagley. Drumul a fost inchis intre orele 23.00 (01.00 ora Romaniei) si 02.00 (04.00 ora Romaniei), iar martori din zona au declarat ca oameni au fost luati de fortele de ordine.





Potrivit BBC News, masina a fost inchiriata de la o firma din zona pe 16 martie. Desi circulatia in zona a fost redeschisa, numerosi ofiteri sunt inca mobilizati acolo. Politia a anuntat ca nu poate da detalii despre operatiune, deoarece face parte dintr-o ancheta in curs.

Filmul atacului terorist din Londra. Politia a lansat un raid in Birmingham, de unde atacatorul ar fi inchiriat masina X

Ce spun martorii

"Nu vom ceda in fata terorii!", a spus Theresa May la cateva ore dupa tragedia din Londra. Atacul a fost calificat drept unul terorist, iar barbatul care a semanat panica ar fi avut legaturi cu islamismul extremist, sustin autoritatile.

Potrivit presei locale, suspectul ar fi fost de origine asiatica, insa politistii nu au confirmat deocamdata informatia. Pe de alta parte, declaratiile martorilor sunt cutremuratoare. Toti isi amintesc cu groaza cum individul a intrat cu masina in doua grupuri de persoane, apoi a atacat multimea cu o arma alba.

Panica s-a instalat in centrul Londrei in jurul orei 16:40, ora Romaniei. Focuri de arma rasunau in apropierea cladirii Parlamentului, iar oamenii alergau care incotro. Temerile martorilor s-au adeverit. Londra era tinta unui atac terorist, iar persoane nevinovate au fost prinse la mijloc.

"Mergeam pe pod cand am un autobuz a oprit chiar in fata mea si toata lumea a inceput sa tipe. Am vazut un pantof pe sosea si m-am gandit ca o persoana a fost lovita de o masina. Apoi, am vazut o alta persoana la pamant pe cealalta parte a strazii, apoi inca una mai departe, iar peste pod, in rau, era o persoana in apa", a povestit un barbat.

"Ne aflam chiar pe pod cand am auzit impuscaturi, ne-am intors si am vazut o masina cum a lovit o femeie, se afla deja sub rotile masinii si am auzit strigate. Apoi, am auzit din nou impuscaturi si am vazut persoane impuscate intinse pe jos, aproximativ zece, 12, erau in diferite locuri", a spus o femeie.

Sunt marturiile cutremuratoare ale celor care se aflau pe podul Westminster din inima Londrei. Atacatorul a intrat intentionat intr-un grup aflat pe pod, apoi si-a continuat drumul terorii catre cladirea Parlamentului. Acolo a prins sub rotile autoturismului o femeie, care nu a reusit sa scape cu viata.

Imediat, politistii de la Palatul Westminster au inceput sa traga focuri de arma catre suspect. In ambuscada, agentul care pazea cladirea a fost ranit grav. In apropiere se afla parlamentarul Tobias Ellwood, care i-a sarit imediat in ajutor. Presa l-a suprins pe acesta in timp ce ii facea masaj cardiac si respiratie gura la gura. Politicianul este acum numit "erou" pe retelele sociale. Eforturile sale au fost insa in zadar. Politistul, in varsta de 48 de ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare.

In jur, oamenii inca nu stiau clar ce s-a intamplat, iar autoritatile se grabeau sa evacueze zona.

"Am vazut o masina care a intrat in gard, langa Big Ben si am crezut ca este un accident. Cand m-am apropiat am vazut o persoana la pamant, fara sa se miste si era foarte mult sange pe jos. Cand am ajuns in piata am vazut ca erau foarte multe persoane speriate si multa securitate."

"Pentru prima data in viata mea am crezut ca voi muri, atat de aproape am fost. M-am apropiat si am vazut o masina care intrase in cladirea Parlamentului. Nu stiu daca era cineva prins dedesubt, insa erau persoane care incercau sa ajute."

Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti. Perimetrul a fost incercuit, iar oamenii legii au cautat posibili complici.

In tot acest timp, Palatul Parlamentului a fost inchis, premierul Marii Britanii a fost scos din cladire in primele minute dupa incident, iar turistii aflati in London Eye au ramas blocati acolo zeci de minute.

Miercuri seara, premierul Theresa May a facut o declaratie in care a criticat dur atentatul si a spus ca tragedia nu a fost un accident.

May: "Am cerut o intalnire cu comitetul de urgenta al guvernului, in urma atacului "diabolic si dezastruos", care a avut loc pe strazile capitalei noastre. Nivelul de amenintare terorista al tarii nostre a fost unul ridicat de ceva vreme si asa va ramane."

Intre timp, ranitii au ajuns in grija medicilor.

"Stim ca sunt multi raniti, printre care si agenti de politie. Nu putem estima in ce stare se afla", au transmis politistii.

Ranile acestora sunt "catastrofale", spun doctorii.

UPDATE: Five people are now known to have died in London's worst terror attack in more than a decade >> https://t.co/KBQVkAhWmR #Signal107 pic.twitter.com/GgRhQfGBd2 — Signal 107 (@signal107) 23 марта 2017 г.

Autoritatile s-au grabit sa investigheze incidentul pe care l-au catalogat drept unul "terorist". Oamenii legii cred ca suspectul avea legaturi cu islamismul extremist.

Cinci sud-coreeni si 3 francezi se numara printre cei 40 de raniti in atac

Cinci sud-coreeni se numara printre cei 40 de raniti in atacul de miercuri de la Londra, relateaza agentia Yonhap, citata de BBC News. Una dintre victime, o femeie in varsta de 67 de ani, a fost ranita grav si este tratata la Spitalul St Mary.

Potrivit Ministreruli de Externe de la Seul, cei cinci au fost raniti in imbulzeala, cand oamenii incercau sa fuga din zona dupa atac. Trei femei si un barbat – cu varste cuprinse intre 50 si 60 de ani – au fracturi, iar o alta femeie – in varsta de aproximativ 60 de ani – are o rana la cap si a avut nevoie de o interventie chirurgicala.

Printre raniti se numara si trei elevi francezi, care se aflau intr-o vizita educationala, conform Daily Mail.

*Foto/VIDEO Daily Mail