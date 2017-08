Filmul evenimentelor din Barcelona. Numarul victimelor a crescut, sunt 14 morti si peste o suta de raniti, printre ei si trei romani. Detalii si imagini care va pot afecta emotional - VIDEO

Barcelona a trait o noapte de cosmar dupa atacul cu un camion in unul dintre cele mai populare cartiere din oras, Las Ramblas. Numarul victimelor a crescut, sunt 14 morti si peste o suta de raniti, printre ei si trei romani. 24 de tari din intreaga lume au cetateni printre victime. Soferul dubei care a intrat in multime este inca in libertate, a fost in schimb identificat. In cursul noptii, un alt atac a fost dejucat, dupa ce politistii au impuscat cinci suspecti. Va avertizam ca urmeaza detalii si imagini care va pot afecta emotional.