Filmul ultimelor zile din viata Stelei Popescu. Cum si cand a murit de fapt actrita

Stela Popescu ar fi suferit un accident vascular cerebral masiv şi a murit cu aproape 12 ore înainte de a fi găsită fără suflare în casă, spun surse medicale. De altfel, primele semne ale accidentului ar fi aparut încă de marţi, la ultima apariţie în public a artistei. Stela Popescu a primit un premiu la o gală, iar organizatorii spun că a avut un discurs incoerent. Au pus totul, însă, pe seama oboselii şi vârstei.

Desfăşurarea evenimentelor:



MARŢI

Stela Popescu a jucat marţi dimineaţă în “Coana Chiriţa” la Palatul Copiilor, începând de la ora 11:00, în faţa a 600 de spectatori. Urma să plece în turneu în Canada cu acest spectacol.

Apoi a fost prezentă la o gală, marţi seara, unde a fost premiată. Ar fi fost supărată pentru că, din cauza traficului, şoferul trimis să o aducă a întârziat, spun organizatorii, care susţin că au fost surprinşi de discursul actriţei. Aceasta a părut incoerentă şi chiar a scăpat premiul din mâini. La eveniment nu era prezent niciun medic, aşa că nimeni nu a prevăzut ce urma să se întâmple.

Flavia Covaciu, organizatorul galei, explică: “Am pus-o pe seama bătrâneţii, senilităţii. Nu sunt medic şi nici colegii mei nu sunt medici. Cei de la masa, care o cunosc bine, nu şi-au dat seama că are o problemă. Vârsta, oboseala... credeam că îşi va reveni ulterior. Am mers la colega ei din teatru, am rugat-o să verifice. Nu am putut să o jignim. Am întrebat-o dacă este OK. Nimeni nu a îndrăznit să o întrebe... Aşa mare actriţa, nu am vrut să jignim.”

Organizatorii spun că după discurs, Stela Popescu şi-ar fi recăpătat fluenţa în vorbire. A făcut chiar o fotografie împreună cu Andreea Marin, prezentă şi ea la gală, iar la ora 22:00 un şofer a dus-o acasă.

MIERCURI

A doua zi, miercuri, au sunat-o pe la 12:00, dar actriţa nu a mai răspuns la telefon.

O vecină a povestit că miercuri după-amiază, actriţa a dat semne de slăbiciune. “Mi-a spus că se simte puţin rău. Eu am şi administraţia blocului şi i-am spus şi de chitanţe şi zice: Dragă, ştiu, dar mă simt puţin rău şi am ajutat-o. Avea un diabet, descoperise acum vreo 4 ani”, a povestit vecina.

Surse medicale spun că Stela Popescu ar fi murit de fapt în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui accident vascular cerebral masiv.

JOI

Vecina Stelei Popescu a observat ceva neobişnuit în casa actriţei joi dimineaţă: “Erau luminile de la ferestre, de la balcon, becurile erau încă aprinse, de obicei dânsa le stingea mai repede sau venea femeia. Am plecat pe la 13:00 şi luminile totuşi erau aprinse”.

Stela Popescu fost găsită joi la prânz de către fiica ei adoptivă. Actriţa căzuse în holul casei. Televizorul era deschis, iar patul din dormitor nefolosit.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a precizat că la 112 a fost primit un apel de la o persoană care anunţa “existenţa unei persoane de sex feminin cu probleme respiratorii severe, în strada Alexandru Donici”. La faţa locului au fost trimise două echipaje SMURD (tip B şi C), însă actriţa era decedată, nemaiputând fi făcute manevre de resuscitare.

Poliţia Capitalei a a anunţat că a deschis dosar penal pentru moarte suspectă, conform procedurilor, în condiţiile în care actriţa a fost găsită decedată în locuinţă. Dosarul penal a fost deschis de către Serviciul Omoruri.

VINERI

Vineri dimineaţa poliţiştii criminalişti s-au întors la locuinţa actriţei după ce ieri au efectuat cercetarea la faţa locului. Aşa cum prevede legea, poliţia a deschis dosar penal pentru moarte suspectă, dar deocamdată nu exista suspiciuni că ar fi altceva, mai ales că nu s-au găsit leziuni externe.

Surse din rândul anchetatorilor spun ca rudele le-au declarat poliţiştilor ca actriţa suferea de diabet, fără a fi cunoscută însă cu alte boli.