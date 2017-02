Filmul unei seri negre pentru Romania. De cate ori a zis ministrul Justitiei Florin Iordache sintagma "alta intrebare"

Ordonantele de urgenta nu figurau pe ordinea de zi a cabinetului iar cel care a dat vestea pe un ton arogant a fost Ministrul Justitiei. Anuntul sau a starnit furie.

Marti seara, peste 15.000 de romani scandalizati au iesit in strada. Klaus Iohannis a vorbit despre ''o zi de doliu pentru statul de drept'', iar presedintele CSM a sesizat Curtea Constitutionala pentru a constata un eventual conflict intre puterea executiva si cea judecatoreasca. La randul ei opozitia a depus o motiune de cenzura.

La ora 22:00, fara sa anunte, fara sa fie puse pe ordinea de zi, ministrul Justitiei Florin Iordache a anuntat ca au fost aprobate tocamai aceste modificari, care au scos peste 100.000 de oameni in strada numai duminica trecuta.

Reporter: In ce masura Liviu Dragnea, presedintele PSD, va beneficia de aceasta noua lege Florin Iordache: Ordonanta, cat si legile, sau proiectele de legi, nu s-au facut pentru oameni politici sau pentru persoane. Sunt facute pentru infractiuni. Alta Intrebare... Reporter: De ce ati facut aceasta miscare in aceasta seara, la ora 9. De ce nu ati pus pe ordinea de zi aceste proiecte, ci le-ati pus cumva pe ordinea de noaptea Florin Iordache: Pentru ca la aceasta ora a fost sedinta de guvern. Alta intrebare. Reporter: De ce ati ales sa faceti acest lucru acum, searaa Florin Iordache: Oportunitatea o stabileste guvernul. Alta intrebare.

Raspunsurile nervoase au venit dupa o sedinta de Guvern la care, pentru prima data in acest mandat, presa nu a avut acces. In fotografiile oficiale, ministrii cabinetului Grindeanu par relaxati, unii chiar bucurosi, fara nicio urma de ingrijorare. Dupa sedinta, Florin Iordache a evitat orice raspuns clar si a repetat, compulsiv, sintagma "alta intrebare" de 24 de ori.

Reporter: Favorizarea este dezincriminata in cazul in care este vorba de emiterea, aprobarea sau adoptarea de acte normativea Florin Iordache: Da. Reporter: Adica v-ati facut o lege ca sa va acoperiti pe dumneavoastra. Ati dat un act normativ pe care il dezincriminati in cazul in care cineva incearca sa va acuze de ceva. Este adevarata Florin Iordache: Nu. Alta intrebare. Reporter: Asta spune textul legii. Florin Iordache: Alta intrebare mai avetia

Instantaneu, dupa ce Florin Iordache a plecat, de pe strazi, printre masini, au inceput sa vina oameni spre Guvern.

Protestatar: "Umilita, furata in casa mea. Ca hotii noaptea, nu se poate."

Protestatar: "Se bazeaza ca romanul nu o sa isi mute fundul din casa, dau legi noaptea, nu se poate. ne-a ajuns"

Protestatar: "Eu personal daca trece legea asta inchid firma si ma mut cu angajatii in alta tara. E singura forma de a protesta legal."

Protestatar: "E o insulta asupra romanilor e un atentat mafiot si au batut joc de viitorul nostru"

Dupa ora 1 si 15 minute, in piata erau 15 mii de suflete. Mii de oameni au protestat si in Iasi, Cluj, Galati, Timisoara, Sibiu, Brasov, Arad, Constanta si Targoviste.