Firmele cauta cu disperare angajati. Companiile, pregatite sa ofere si salarii de 4.000 de euro

Potrivit organizatorilor, cele 60 de firme prezente la târg caută oameni specializaţi în acest domeniu şi sunt pregătite cu salarii care să mulţumească pe cât mai mulţi, de la începători la experimentaţi, sistemul de bonificaţii fiind gândit pentru a răspunde fiecăruia conform nivelului de cunoştinţe.

Cei mai căutaţi programatori sunt cei specializaţi în limbajele Java şi PHP, dar şi dezvoltatori pentru sistemele de operare IOS şi Android.

"Participă peste 60 de companii, printre care şi start-up-uri, care oferă posturi pentru entry-level, dar şi pentru mid-level sau senior, limbajele de programare căutate fiind Java, PHP. De asemenea, se caută şi dezvoltatori pentru sistemele de operare IOS şi Android. Sunt companii care oferă salarii cuprinse, în medie, între 500 şi 1.500 de euro, în funcţie de experienţă", a spus PR Manager-ul târgului, Alina Agafiţei, potrivit Agerpres

Potrivit reprezentantului unei companii care recrutează angajaţi pentru domeniul IT, suma de 500 de euro este o limită sub care nu se poate coborî, iar un angajat cu experienţă poate ajunge şi la un salariu de 4.000 de euro.

"O persoană care a terminat o facultate tehnică şi vine la un interviu, nu discută să se angajeze sub un salariu de 500 de euro net. Asemenea salarii se pot oferi mai ales celor care vorbesc o limbă străină. Iar un angajat cu experienţă, la nivel senior, poate ajunge până la 4.000 de euro", a afirmat Raluca Vârtopean, reprezentant al unei companii de recrutări.

În ceea ce priveşte sistemul de bonusuri, acesta poate fi considerat unul ofertant, având în vedere concurenţa mare dintre firmele care doresc să facă angajări şi merge de la oferirea de cursuri de perfecţionare până la excursii sau masaj la locul de muncă.

O noutate a acestei ediţii a târgului este digitalizarea CV-ului. Recrutarea la Târgul de Cariere IT va fi tehnologizată prin aplicaţia CV2GO. Prin intermediul eJobs, se introduce digitalizarea CV-ului, iar candidaţii vor putea să şi-l depună în câteva secunde la compania unde vor să se angajeze. Candidaţii îşi pot imprima CV-ul la intrarea în târg, sub forma unui QR Code, pe care angajatorii îl vor putea scana cu ajutorul aplicaţiei CV2GO. Ei pot genera un QR Code folosind aplicaţia eJobs-Locuri de muncă şi astfel au posibilitatea să li se scaneze codul de pe telefon şi pot să-şi actualizeze oricând CV-ul pe care vor să-l depună.

Potrivit organizatorilor, dacă în sezonul de primăvară au participat aproximativ 3.600 de candidaţi la eveniment, pentru toamna aceasta se estimează că în jur de 5.000 de persoane vor trece pragul Târgului de Cariere IT.

De asemenea, conferinţele organizate au în vedere traininguri aplicate pentru Android, Java, AI/Machine learning şi multe alte subiecte de mare interes pentru specialişti. Vor fi abordate teme actuale pentru domeniul IT, iar accesul la conferinţe este gratuit, cu înregistrare prealabilă. În paralel cu Târgul de Cariere IT, în incinta BT Arena se desfăşoară o parte a festivalului de tehnologie TechFest connected by Vodafone, dar şi un eveniment dedicat magazinelor online.

În municipiul Cluj-Napoca funcţionează 1.400 de firme în domeniul IT, majoritatea mici şi mijlocii, acestea având aproximativ 20.000 de angajaţi.

Târgul de Cariere IT are loc vineri şi sâmbătă la BT Arena din Cluj-Napoca.