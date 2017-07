Fiul lui Donald Trump, in mijocul unui scandal care ridica noi semne de intrebare in legatura cu implicarea Rusiei in alegeri

Intr-un interviu acordat postului Fox News, Donald Trump Junior a recunoscut ca intalnirea cu pricina a avut loc, calificand-o, insa drept insignifianta.

DONALD TRUMP JR: "Daca ar fi reprezentat un pericol la adresa sigurantei nationale, as fi spus cuiva. Dar nu am stiut ce va fi. Pana la urma a fost un nimic. Insa, in retrospectiva, ar fi fost bine sa procedez diferit".

Ca sa dovedeasca faptul ca nu are nimic de ascuns, Donald Trump Jr a dat publicitatii si e-mailurile prin care accepta respectiva intrevedere, mediata de un britanic, apropiat al familiei Trump.

In schimbul de emailuri scrie negru pe alb ca partea rusa ar urma sa aduca documente care ar incrimina-o pe Hillary si legaturile ei cu Rusia, informatii care ar fi folositoare candidatului republican.

"Daca e cum zici, as fi incantat" suna raspunsul fiului lui Trump.

Cu toate acestea, avocata rusa in cauza a negat ca ar fi detinut vreodata astfel de informatii si ofera versiunea proprie legata de discutie: "Cand mi s-a sugerat sa ma intalnesc cu Donald Trump Jr, am facut- o intr-un cadru privat. Intalnirea nu era legata de faptul ca el este fiul candidatului Donald Trump. Am spus ce aveam de spus, iar dupa ce i-am spus povestea mea, a devenit clar ca el nu ma poate ajuta".

Aceste argumente nu au convins opozitia democrata: "Aceste e-mailuri sunt dovezile care arata fara tagada ca a fost vorba de intentia de a colabora cu rusii".

Noul scandal vine in contextul in care mai multe institutii ancheteaza implicarea rusilor in alegerile prezidentiale din Statele Unite, implicare pe care Donald Trump a negat-o in repetate randuri.