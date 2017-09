Fiul lui Jean Claude Van Damme, arestat pe loc de politistii care au intervenit la un apel de urgenta! Ce au gasit in apartamentul sau

Fiul de 21 de ani al lui Jean Claude Van Damme, Nicholas Van Varenberg, a fost arestat de Politia din Temple, Arizona.

Potrivit presei de peste ocean, fiul celebrului actor a fost gasit pe scara blocului in care locuia in timp ce lovea cu pumnul in usa unui lift.

TMZ noteaza ca o dara de sange se intindea pana in apartamentul acestuia.

Sursa citata mai scrie ca un echipaj de politie fusese cu 20 de minute inainte, dar parasise complexul rezidential. La a doua interventie, Van Varenberg a fost retinut dupa ce colegul sau de apartament l-a acuzat ca a vrut sa il atace cu un cutit.

Politistii l-au acuzat pe Van Varenberg de agresiune cu arma letala si sechestrare, precum si de posesie de marijuana si alte droguri.