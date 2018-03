Flori si felicitari au primit femeile din intreaga lume. La Paris pentru ele pe turnul Eiffel a fost agatat un panou imens, iar la Londra, acestea au fost surpinse cu mesaje in metrou - VIDEO

In regiunea Nijnii Novgorod a fost realizata cea mai mare felicitare vie de 8 martie. 728 de barbati s-au aranjat, astfel incat se putea citi textul- felicitari cu ocazia zilei de 8 martie. Nu mai putin ingeniosi au fost soferii din mai multe regiuni ale tarii.

In Irkutsk, peste 100 de masini s-au aranjat in forma aceluiasi mesaj de felicitare. In Kazani, acelasi lucru l-au facut politistii. Cu o saptamana inainte de alegeri, presedintele, Vladimir Putin nu a putut ramane in umbra. El le-a felicitat in versuri pe toate femeile din Rusia.

“Eu stiu ca toate femeile sunt minunate, prin frumsetea lor, prin inteligenta lor. Prin veselie, daca in casa e sarbatoare si prin fidelitate, atunci cand sotul e plecat.”

In Spania, femeile au decis sa sarbatoreasca prin proteste. Acesta au iesit in strada si au cerut drepturi egale cu barbatii.

“Cine conduce lumea? Femeile!”

Au protestat astazi si femeile din Kosovo.

“Noi marsaluim, nu sarbatorim.”

“Credem ca societatea noastra se poate dezvolta doar daca va exista egalitate de gen. Noi ne stim drepturile si cerem ca ele sa fie respectate si nu vrem ca vreo femeie sa fie hartuita sexual.”

Feministele din Franta si-au exprimat parerea despre egalitate de gen, prin agatarea unui panou imens pe turnul Eiffel, cu mesajul, acum este timpul sa actionam. Iar in Martea Britanie, femeile care au calatorit cu trenul au vazut pe ecranele care anunta statiile, mesaje dedicate lor.