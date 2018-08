Focuri de arma in afara ambasadei SUA din Turcia - VIDEO

Ştire în curs de actualizare!



Din primele informaţii, atacatorii, persoane neidentificate, l-ar fi vizat pe unul dintre paznicii ambasadei. Nimeni nu a fost rănit, potrivit unor relatări ale jurnaliştilor pe Twitter.



Incidentul are loc în contextul unor relaţii tot mai tensionate între Ankara şi Washington.

#BREAKING



Unknown person(s) fired shots at US Embassy in Ankara, no casualties, according to Turkish news wire IHA.



Attackers targeted security guard cabin. Police is already looking after the white car where shots came from