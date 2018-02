Focuri de arma intr-un oras din Italia. Patru imigranti din Africa au ajuns cu rani la spital, dupa ce au fost impuscati de un individ - VIDEO

Martorii au povestit ca haosul a inceput dupa o bataie intre imigrantii afgani si africani, izbucnita in urma unei neintelegeri dintre acestia. La un moment dat cineva a deschis focul. Cinci persoane au fost impuscate si se afla la spital, fiind in stare grava. Inca cel putin 15 oameni au fost raniti in urma violentelor.

Spiritele s-au calmat abia dupa aparitia politistilor. Ministrul francez de interne a declarat ca va mari numarul de jandarmi in regiune. Violentele au avut loc dupa o operatiune a politiei impotriva ocuparii ilegale a unor locuinte. Organizatiile umanitare acuza oamenii legii ca au un comportament agresiv fata de imigranti.

”In jur de sapte sute de oameni, printre ei sute de minori si femei cu copii, locuiesc in prezent la Calais. Ei dorm in padure, sub cerul liber, in conditii inumane. De trei ori pe saptamana politia le confisca corturile si sacii de dormit.”

Anterior, la Calais, se afla una dintre cele mai mari tabere de imigranti. In 2016, aceasta a fost evacuata, iar in prezent autoritatile depun tot efortul pentru ca acolo sa nu se formeze o noua “jungla”.