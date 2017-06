Focuri de arma la frontiera romana pentru oprirea unor contrabandisti de tigari: un roman, retinut de catre autoritatile din RM dupa ce a trecut inot raul Prut. Ce au descoperit politistii din Botosani

Un tanar roman a fost retinut de catre autoritatile din Republica Moldova, dupa ce a trecut inot raul Prut.

Peste 22.500 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 255.661 de lei, au fost gasite de catre politistii de frontiera din Botosani dupa ce fusesera abandonate de o retea de traficanti care le introdusesera ilegal in Romania.

Anterior, agentii aflati in patrulare in zona granitei observasera un grup de persoane care transporta colete voluminoase dinspre raul Prut spre localitatea botosaneana Mitoc. In consecinta, politistii de frontiera i-au somat pe contrabandisti sa se opreasca si, cum acestia nu au raspuns solicitarii, au scos pistoalele din dotare si au tras doua focuri de arma in aer.

”In urma actiunilor desfasurate, au fost depistate, pe malul romanesc al raului Prut, mai multe cutii voluminoase, ambalate in saci de rafie, precum si un autoturism de teren in care erau incarcate cutii cu tigari. De asemenea, politistii de frontiera moldoveni l-au retinut pe un tanar roman in varsta de 28 ani, domiciliat pe raza judetului Botosani, care nu s-a supus somatiei regulamentare si a trecut inot raul Prut in Republica Moldova”, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Botosani, Minodora Racnea.

Politistii de frontiera au ridicat si indisponibilizat cele 22.500 de pachete de tigari de contrabanda precum si autoturismul de teren in care se aflau o parte din tigari.

De asemenea, autoritatile au intocmit dosar penal pentru contrabanda si trecerea frauduloasa a frontierei de stat.