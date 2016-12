Focuri de arma si luare de ostatici intr-un bloc de locuit din Moscova: Suspectul si-a pus capat zilelor - VIDEO

Politistii au initiat noaptea trecuta operatiunea de retinere a suspectului. Cativa agenti au urcat la etajul noua al blocului si au intrat in apartamentul barbatului, pentru a-l retine. Acesta era inarmat asa ca a deschis focul, ranind trei politisti si doi locatari, care au fost luati ca martori in acest caz. Toti se afla acum la spital. Dupa ce a impuscat din arma, individul a fugit in apartamentul vecin, luand-o ostatica pe proprietara. Blocul a fost inconjurat de politisti, inclusiv de lunetisti.

Mai multe ore, agentii au incercat sa negocieze cu individul, fara suuces insa. Spre dimineata, s-a decis luarea cu asalt a apartamentului. Cand oamenii legii au intrat, barbatul s-a impuscat in cap. El avea 45 de ani. A fost initiata o ancheta in aces caz.