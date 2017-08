Focuri de arme intr-un tribunal din Moscova. Cinci suspecti care erau dusi la o sedinta de judecata au dezarmat gardienii care-i insoteau in ascensor si au incercat sa fuga - VIDEO

Presa rusa a publicat o inregistrare audio din momentul schimbului de focuri. Potrivit unor surse din politie, s-ar fi auzit circa 20 de impuscaturi. Totul s-a intamplat in jurul orei 14. Cei cinci suspecti se aflau in ascensor, fiind insotiti de doi gardieni.

La un moment dat, unul dintre agresori a incercat sa stranguleze un ofiter, in timp ce altul a reusit sa fure arma celui de-al 2-lea politist, desi suspectii aveau catuse.

Cand au iesit din lift si au incercat sa fuga, politistii, care se aflau in cladire, au deschis focul, impuscand mortal trei suspecti. Alti doi au fost raniti si transportati la spital. In acest timp tribunalul a fost evacuat.

Raniti au fost si trei oameni ai legii. Procurorii au deschis o ancheta. Cei cinci indivizi faceau parte dintr-o grupare criminala. Ei sunt acuzati ca din 2012 pana in 2014 au jefuit, iar apoi ucis mai multi soferi in Moscova, dar si in alte regiuni.