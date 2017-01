Focuri de artificii in toata lumea! Dubaiul a impresionat cu un show spectaculos: "Niciodata nu am trait asa ceva" - VIDEO

2017 a fost intalnit peste tot in lume cu focuri impresionante de artificii, marile orase organizand parca o competitie la acest capitol. Exact la miezul noptii, privirile tuturor au fost indreptate spre cer, care s-a aprins de o ploaie de artificii. In jurul familiei, sau la petreceri in strada, oamenii si-au urat unul altuia un an mai bun.