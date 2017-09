Fondatorul revistei Playboy, Hugh Hefner, s-a stins la varsta de 91 de ani, in Los Angeles - VIDEO

Inconjurat de femei frumoase – asa il tin minte prietenii si rudele pe Hugh Hefner. Fondatorul revistei Playboy si-a construit un imperiu din cluburi, vile, filme si televiziune – toate avand ca simbol femeia in costum de iepuras si cu papion la gat.

Decenii la rand casa lui a fost centrul unor petreceri cu celebritati si modele Playboy. Primul numar al revistei a fost publicat in 1953 si o avea pe coperta pe Marilyn Monroe. In numai un an tirajul a ajuns la aproape 200 de mii de exemplare, iar in cinci ani a depasit un milion.

Conceputa ca o revista pentru barbati, care combina imaginile femeilor pozate nud cu articole si interviuri, Playboy a devenit un brand. In 1985 Hugh Hefner a suferit un atac cerebral care l-a lasat paralizat partial.

Cu timpul s-a recuperat in totalitate. Hefner a avut trei sotii si patru copii. In trecut a declarat ca vrea sa fie inmormantat langa Marilyn Monroe, in Los Angeles.