Fosta sotie a lui Putin s-a recasatorit si si-ar fi cumparat o vila in sudul Frantei. Ce s-a aflat dupa o ancheta

Jurnalistii atrag, insa, atentia ca declaratiile de avere ale Liudmilei Putina aratau ca veniturile sale erau modeste. Intre timp, actualul sau sot a avut trei companii care au dat faliment, iar salariul actual nu justifica o astfel de achizitie, scrie news.ro.

Vila se afla in apropiere de orasul francez Biarritz si a fost evaluata la pana la sapte milioane de euro. In apropiere se afla si o vila a Katerinei Tihonova, despre care presa crede ca este fiica presedintelui rus.

Potrivit actelor oficiale, vila opulenta, care se afla in prezent in renovare, ii apartine lui Artur Oceretni, care ar fi noul sot al Liudmilei.

Oceretni a avut de-a lungul timpului trei firme care au dat faliment si au ramas cu datorii. El lucreaza in prezent ca director al agentiei de organizare de evenimente Art-Show Center, care are drept clientii, printre altii, Gazprom si Transneft.

Foto: www.occrp.org

Potrivit unui site de locuri de munca din Rusia, Superjob, salariul mediu al unui director general incepe de la aproximativ 3.650 de dolari pe luna. Insa, atunci cand Art-Show Center a publicat un anunt pentru director general, oferea un salariu de numai 1.780 de dolari.

In aceste conditii, probabil ca banii au provenit de la Liudmila. Cu toate acestea, declaratiile sale de avere din perioada in care era maritata cu Putin aratau ca are venituri modeste.

Astfel, in anul 2012 ar fi avut venituri de numai 3.800 de dolari, in 2011 de 14.00 de dolari, iar in 2009 de numai 18 dolari. In declaratia din 2010, in anul de dinainte de alegeri, ea ar fi avut economii de 270.000 de dolari.

Proprietatile declarate ale familiei Putin – doua apartament, un teren, un garaj si trei masini – au ramas in posesia presedintelui dupa divortul din 2013.

Aceste date sugereaza ca familia Putin, inclusiv Liudmila, au avere ascunsa.

Vila din satucul Anglet, aflata in apropiere de Biarritz, a fost cumparata in decembrie 2014, la numai sase luni dupa ce Liudmila si Vladimir Putin au anuntat public divortul lor. Vila, numita initial “Souzanna”, dar al carei nume a fost schimbat apoi in “Reverie”, a fost construita in 1927. Are pardoseli de marmura, candelabrele originale si un basorelief realizat de sculptorii francezi Jan si Joel Martel.

Vila are 450 de metri patrati, patru dormitoare, un living si sala de servit masa, cu terasa, precum si un spatiu pentru biliard. Este inconjurata de un parc privata de 5.000 de metri patrati, unde se afla o piscina exterioara si un pavilion de muzica.

Oceretni renoveaza in prezent vila. Contractorul a explicat, insa, ca nu are contacte cu proprietarii si comunica numai prin avocati cu acestia.

Lucrarile sunt, deocamdata, suspendate.