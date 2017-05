Fosta sotie a lui Vladimir Putin incaseaza chirii de milioane de dolari de pe urma casei bunicului lui Lev Tolstoi

Liudmila Putina a contribuit la infiintarea si continua sa sprijine o fundatie, care detine o proprietate istorica ce genereaza milioane de dolari de la chiriasii din Moscova, potrivit unor documente examinate de jurnalistii Reuters.

De asemenea, respectiva proprietate istorica a trecut printr-un proces de renovare cu ajutorul unor asociati ai presedintelui rus, iar toate veniturile obtinute din chirii se indreapta spre o companie detinuta de o persoana care are numele de fata al Liudmilei Putina.

Aceste venituri vin din chiriile platite pentru casa Volkonski, o cladire aristocrata din perioada tarista, care este in acest moment detinuta de Centrul pentru Dezvoltarea Comunicarii Interpersonale (CDIC). Insa, aceasta fundatie a fost infiintata cu ajutorul Liudmilei Putina, potrivit unui material publicat de Rossiiskaia Gazeta si a unor surse care au lucrat pentru CDIC.

Liudmila a stat alaturi de presedintele rus timp de trei decenii, pana ce acesta a initiat procedurile de divort in 2013.

Fundatia CDIC a aparut in 2002, iar jurnalistii Rossiiskaia Gazeta scriau in 2006 ca fosta sotie a presedintelui rus administra organizatia. De asemenea, aceasta a folosit pronumele ”noi” cand a vorbit despre fundatie intr-un interviu acordat in urma cu 11 ani si trei surse au declarat ca Liudmila Putina sustine in continuare un premiu literar si departamentul de editare al CDIC.

Desi CDIC are birouri in casa Vokonski, cea mai mare parte a cladirii este inchiriata unor chiriasi, printre care se numara inclusiv doua banci din Moscova.

Chriasii isi platesc obligatiile catre o companie numita Meridian si care este detinuta in proportie de 99% de Intererversis. De asemenea, documentele guvernamentale demonstreaza ca firma Intererservis este detinuta din 2014 in totalitate de catre o persoana pe nume Liudmila Alexandrovna Skrebniova - acesta fiind si numele de fata al Liudmilei Putina.

Jurnalistii Reuters nu au gasit documente care sa confirme faptul ca Skrebniiova este fosta sotie a presedintelui Vladimir Putin. Dar exista si alte legaturi ce demonstreaza ca fosta Prima Doamna detine compania Intererversis.

In acest sens, o fosta directoare generala a companiei Intererversis este Olga Alexandrovna Tomaieva, despre care presa rusa sustine ca este sora Liudmilei Putina.

De asemenea, 1% din actiunile companiei Meridian sunt detinute de Tatiana Sestakova, care este sotia lui Vasili Sestakov - un vechi prieten si partener de judo al presedintelui Rusiei.

Sestakova a contribuit de asemenea la infiintarea fundatiei CDIC.

Renovarea cladirii istorice a fost condusa de catre departamentul de proprietate de la Kremlin, chiar daca statul nu mai detinea in acel moment casa Volkonski.

O sursa implicata in procesul de renovare sustine ca Liudmila Putina vizita adeseori santierul pentru a inspecta casa Volkonski.

”Cu totii stiam ca departamentul de proprietate supraveghea in mod constant acest proces. Atunci cand venea la inspectie doamna Putin, era inchisa imediat intreaga strada Vozdvizenka”.

Banca VTB inchiriaza o parte din cladire si platelte anual doua milioane de dolari catre compania detinuta de Liudmila Putina.

Jurnalistii Reuters nu au putut sa determine toate veniturile obtinute din chriii de catre Meridan si, prin urmare, ce sume se intorc in conturile fundatiei CDIC.

In 2015, compania rfaporta venituri de 3,89 milioane de dolari, dar nu indica unde se indreapta aceste sume uriase obtinute din chiria de la casa Volkonski.

Insa, acest model al cunoscutilor presedintelui rus este deja cunoscut la Moscova. Ginerele Kirill Samalov a devenit miliardar dupa ce s-a casatorit cu fiica presedintelui rus si a obtinut o parte importanta dintr-o companie petrochimica din Rusia.

Samalov a obtinut si o proprietate uriasa in localitatea franceza Biarritz.

Casa Volkonski este cunoscuta dupa numele proprietarului Nikolai Volkonski, care este bunicul autorului Lev Tolstoi.

Respectiva cladire a fost detinuta ulterior de catre ministerul de Externe, potrivit unui decret prezidential semnat in 1992 de catre presedintele Boris Eltin.

In 2005, aceasta cladire istorica a ajuns in proprietatea Centrului pentru Dezvoltarea Limbei Ruse, care si-a schimbat apoi numele in Centrul pentru Dezvoltarea Comunicarii Interpersonale.

In schimb, renovarea a fost sustinuta de catre Fundatia Konstantinovski, care a aparut la scurt timp de la venirea la putere a presedintelui Putin pentru a renova palatul Konstantinovski din apropiere de Sankt Petersburg.

Vladimir Kozhin conducea departamentul de proprietate si facea parte din consiliul de conducere al Fundatiei Konstantinovski in timpul renovarii casei Volkonski, care are acum 5.288 de metri patrati pentru inchiriere - adica este vorba de o proprietate putin mai incapatoare decat Casa Alba.