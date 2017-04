Fosta sotie a lui Vladimir Putin s-ar fi recasatorit si si-ar fi cumparat, impreuna cu noul sau sot o vila impresionanta in Franta. Ancheta unei platforme internationale de investigatii - VIDEO

Jurnalistii atrag, insa, atentia ca declaratiile de avere ale Liudmilei Putina aratau ca veniturile sale erau modeste. Intre timp, actualul sau sot a avut trei companii care au dat faliment, iar salariul actual nu justifica o astfel de achizitie.

Vila opulenta evaluata la 7 milioane, care se afla in prezent in renovare, ii apartine lui Artur Oceretni, care ar fi noul sot al Liudmilei. Proprietatile declarate ale familiei Putin doua apartament, un teren, un garaj si trei masini au ramas in posesia presedintelui dupa divortul din 2013.