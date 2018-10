Fosta sotie a unui fotbalist urias doarme in rulota! Au divortat dupa ce l-a inselat - FOTO

Rita Bonaccorso, fosta sotie a lui Schillaci, a ajuns sa traiasca intr-o rulota dupa ce a divortat de celebrul fotbalist. Ei s-au despartit in 1995, dupa ce femeia l-a inselat pe eroul Italiei la Coppa del Mondo '90.

"Azi am muncit, am castigat 15 euro si mi-am cumparat paine, masline si struguri, masa mea preferata" povesteste Rita Bonaccorso in Gazzetta dello Sport. Ajunsa la 51 de ani, fosta sotie a lui Toto Schillaci locuieste intr-un Fiat Bravo si face naveta intre Palermo si Casteldaccia.

"Ne-am casatorit in 1987 si am fost impreuna pana in 1995. Eram prea gelosi amandoi. El m-a inselat si se gandea ca eu nu o sa fac asta niciodata. A fost o aventura intre mine si Gianluigi Lentini (nr. fost fotbalist in Serie A), dar doar pentru ca Toto se vedea deja de cateva luni cu o doamna.

Toto mi-a lasat o casa in valoare de 2.350.000 de euro, dar care a fost vanduta pentru doar 294.000 de euro. O inchiriam jucatorilor de la Palermo si puteam sa traiesc cu demnitate. Am fost insa pacalita de multi oameni si declarata falimentara pentru o datorie de 200.000 de euro.

Simt ca statul mi-a furat cel mai de pret lucru al meu" povesteste Rita, care neaga ca ar fi avut de returnat cateva sute de mii de euro in schimbul unor bijuterii.

Desi a ramas pe drumuri, Rita se fereste sa o recunoasca: "Toto m-ar certa pentru ca ii distrug reputatia".

Fosta doamna Schillaci a ajuns sa doarma pe la rude, prieteni sau intr-o rulota parcata intr-um camping. Cei doi copii pe care ii are din mariajul cu eroul de la Coppa del Mondo locuiesc in nordul Itaiei si o mai ajuta din cand in cand. "Jessica la Verona si Mattia la Treviglio, langa Bergamo. Copiii ma sustin asa cum pot" a mai povestit Rita.