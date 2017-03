Fostul consilier de securitate al lui Trump, platit de turci si sustinut de rusi. Casa Alba: "Nu stiam ca e agent strain"

Fostul consilier american pentru securitate nationala, Michael Flynn, a primit 530.000 de dolari, in toamna, cand facea campanie pentru Donald Trump, ca sa fie agent de lobby pentru Guvernul Turciei.

Guvernul turc i-a cerut ajutor acestuia pentru a-l discredita pe clericul aflat in exil Fethullah Gulen, arata documente depuse joi la Departamentului Justitiei, relateaza Huffington Post. Casa Alba a dat asigurari ca nu a avut informatii privind aceasta activitate a fostului oficial.

Compania de lobby a lui Flynn a transmis Senatului, in luna septembrie, ca lucreaza pentru o companie olandeza numita Inovo BV in chestiuni legate de finantarea Departamentului de Stat si Pentagonului. De asemenea, firma a precizat ca singura persoana care lucru la proiectul Inovo BV era partenerului lui Flynn, Robert Kelley, nu Flynn insusi.

Documentele depuse marti arata, insa altceva. Flynn Intel Group a fost angajat sa “faca cercetari” in legatura cu Gulen si cu reteaua sa de scoli si sa “angajeze o companie de PR si o echipa de filmare si productie pentru a putea distribui rezultatele verificarilor”.

Autoritatile turce il acuza pe Gulen si milioanele sale de sustinatori pentru tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Guvernul de la Ankara vrea ca SUA sa il aresteze si sa il extradeze pe cleric. Pe parcursul a trei luni de contract, Flynn si partenerul sau au angajat fosti agenti FBI, psihiatri, spioni pensionati, hackeri si cameramani pentru a-l verifica pe clericul care traieste in exil in Pennsylvania.

Compania de lobby l-a angajat si pe fiul lui Flynn, Michael G. Flynn, pe care l-a platit cu 4.000 de dolari pentru “sustinere administrativa” pentru proiect. Practic, in timp ce facea campanie pentru Donald Trump, Flynn a fost platit de un agent strain pentru a-l discredita pe Gulen, scrie Huffington Post. Intr-un articol publicat in ziua alegerilor, in The Hill, Flynn l-a numit pe Gulen un extremist, pentru ca, in caz contrar, Guvernul turc nu ar fi atat de furios. El a conchis ca SUA nu ar trebui sa ii ofere un refugiu.

Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, a dat asigurari ca Trump nu era la current cu activitatea lui Flynn pentru un Guvern strain atunci cand a decis sa il numeasca in functia de consilier pentru Securitate Nationala. El a refuzat, insa, sa spuna daca presedinte i-ar fi oferit sau nu postul in cazul in care ar fi stiut.

Intrebat daca i se pare ingrijorator ca Flynn a lucrat ca agent strain, Spicer a raspuns: “Din asta traia”. Pe de alta parte, vicepresedintele american Mike Pence a subliniat ca noile dezvaluiri arata ca decizia de a-l demite pe Flynn a fost corecta. Flynn si-a dat demisia de la Casa Alba dupa ce a mintit in legatura cu contactele sale cu ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak.