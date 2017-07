Dupa ce a fost lipsit de cetatenia ucraineana, Mihail Saakasvili promite sa se intoarca la Kiev: "E un joc politic al presedintelui Petro Poroshenko" - VIDEO

Mihail SAAKASVILI: Procurorii au încercat să facă cu mine acelaşi lucru pe care îl fac cu alţi ucraineni - să scuipe pe drepturile mele. Eu locuiesc în Ucraina mai mult de 13 ani. Am participat la 3 revoluţii. Am o singură cetăţenie, cea ucraineană, şi ei nu vor reuşi să mă lipsească de ea.

Aceasta este prima reactie a lui Mihail Saakasvili, dupa ce Petro Porosenko l-a lipsit de catatenie. Fostul guvernator al regiunii Odesa si ex-presedintele Georgiei, care acum s-ar afla in SUA, sustine ca autoritatile de la Kiev i-au intins o capcana.

Mihail SAAKASVILI: Pentru mine cetăţenia nu este un simplu cuvânt. În fiecare zi, de cand am pasaşaport ucrainean, am luptat ca Ucraina să învingă şi să devină o ţară puternică în cadrul Uniunii Europene.

Decretul de retragere a cetateniei lui Saakasvili a fost semnat ieri de catre Petro Porosenko. Potrivit administratiei prezidentiale de la Kiev, s-a intamplat dupa ce a iesit la iveala faptul ca fostul presedinte georgian ar fi indicat informatii false in chestionarul pentru obtinerea pasaportului ucrainean.

El ar fi scris ca nu este vizat in vreun dosar penal in Ucraina sau in alta tara, desi in acea perioada in Georgia era emis un mandat de arestare pe numele sau. Mihail Saakasvili, un important actor al revolutiei portocalii de la Tbilisi, a fost lipsit in 2015 si de cetatenia georgiana.

In Ucraina el a detinut o perioada functia de guvernator al regiunii Odesa, insa acum un an si-a dat demisia, acuzand autoritatile ucrainene de coruptie.