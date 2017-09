Fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakasvili este decis sa-si redobandeasca cetatenia ucraineana. Politicianul a tinut un briefing in fata Administratiei Prezidentiale de la Kiev - VIDEO

Fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakasvili este decis sa-si redobandeasca cetatenia ucraineana. Astazi, politicianul a tinut un briefing in fata Administratiei Prezidentiale de la Kiev, unde a spus ca va cauta dreptate la tribunal. In capitala, Saakasvili a fost intalnit ca un erou. Anterior, procurorul Ucrainei a anuntat ca el nu va fi arestat pentru trecerea ilegala a frontierei sau deportat, atat timp cat are un permis de sedere valabil.