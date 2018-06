Fostul ministru al transporturilor din Romania, Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu exectutare pentru luare de mita si abuz in serviciu: Udrea a fugir in Costa Rica - VIDEO

"Sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI. Pana decid ce voi face in continuare, va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie.", a scris ieri Elena Udrea pe pagina sa de facebook. Asta dupa ce un complet de cinci judecatori romani de la instanta suprema au condamnat-o definitiv la sase ani de inchisoare cu executare.

Astfel, fostul ministru trebuie sa plateasca aproape 3 milioane de euro cu titlu de despagubiri civile catre Autoritatea Nationala pentru Turism si sa achite 900.000 euro unor martori din dosar. Udrea este insa la 10.000 de kilometri distanta de Romania, in Costa Rica, tara de unde a anuntat ca nu se mai intoarce daca este condamnata. Ministrul roman al justitiei, sustine, ca in contextul in care Udrea a fost anuntata in cautare internationala, extradarea ei din Costa Rica este posibila.

Tudorel TOADER, MINISTRUL ROMAN AL JUSTITIEI: "Am mai avut un caz de extradare din Costa Rica. Si in acest moment se afla pe rol un alt caz de extradare din Costa Rica, altul decat cel la care facem referire. Extradarea este posibila, chiar daca nu avem un tratat bilateral de extradare cu Costa Rica. Acesta este principalul mesaj."

Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoane apropiate ei, au primit sume de bani de la reprezentantii unor societati comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrarilor finantate de ministerul pe care il conducea. Totodata, Udrea ar fi prejudiciat bugetul ministerului pe care il conducea, dupa ce a promovat Romania prin organizarea unei gale de box, insa incalcand legea.